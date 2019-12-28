Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOGG 2022, Türkiye'nin otomobili tanıtımı yapıldı. Tanıtımda biri SUV biri sedan olmak üzere iki otomobil modeli tanıtıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) açıklamasına göre, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan TOGG, pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de ilklere ve enlere imza atacak.

ÇAVUŞOĞLU: BİZ ARTIK DENGELERİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerli otomobille ilgili ''Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor. Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ: YÜKSEK TEKNOLOJİ YER ALIYOR

Otomobilin iç mekânında kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor. Dijital bilgi-eğlence ekranı hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Ekran otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

SESLİ KOMUT ÖZELLİĞİ

Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün tasarımı, sesli komut özelliğinin de desteğiyle alışagelmiş kontrol düğmeleri ve kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekliyor.

Yerli otomobil arıza yaparsa uzaktan müdahale edilebilecek.

KİŞİLİK AİLEYİ AĞIRLAYACAK

C-SUV sınıfının en uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlayacak. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi sayesinde bir üst sınıfın konforunu sağlıyor.

ARIZA DURUMUNDA UZAKTAN MÜDAHALE

Yerli otomobille ilgili dikkat çeken özelliklerden biri de, arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.