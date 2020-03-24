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Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

24.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:44
Dışişleri Bakanı Lavrov:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif ile Lavrov, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Tahran yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi ve Afganistan'daki siyasi gelişmeleri ele aldı.
Açıklamada iki bakanın ABD'nin İran'a ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Lavrov'un, "Rusya, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları süratle kaldırmasını istiyor. Yaptırımlar, İran'ın korona salgınıyla mücadelesine engel oluyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Güncel

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