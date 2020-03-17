Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu"
17.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu" - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Sayfa
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