Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ' 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu' - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu"

17.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " 3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Haberler
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Haberler
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haberler
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları