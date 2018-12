Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:45



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Fahri Konsolosluk açılış törenine katıldı. Ülkeler arası ikili ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Bu sene Alanya'ya 200 binden fazla Litvanyalı turist gelmiş olacak, bu yılın sonu itibariyle rakamlar onu gösteriyor" dedi.Çeşitli programlara katılmak için Antalya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk olarak Alanya ilçesinde Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile birlikte Litvanya Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışına katıldı. Fahri Konsolosluk açılışı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga, Litvanya'nın Alanya Fahri konsolosu ve Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin'in katılımıyla gerçekleşti. Kurdele kesiminden sonra konsolosluk binasına giren Bakan Çavuşoğlu, burada anı defterini imzaladı. Ardından bir otelde Litvanyalılarla bir araya gelen Çavuşoğlu ve protokole, Alanya yöresine ait halk oyunu gösterileri yapıldı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güzel bir havada bir arada olduklarını belirterek, Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosluğunun açılışını yaptıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, "Sabah konsolosluğu açtık, şimdi ise kutluyoruz. Litvanya kıymetli ve dost bir ülkedir. Sadece devlet arasında değil, halklarımız arasında da güzel bir ilişki vardır. Çok sayıda Litvanyalı ülkemizi ziyaret ediyor. Birçok Litvanyalı dostumuz Alanya'yı yaşamak için tercih etmiş. Bu sene Alanya'ya 200 binden fazla Litvanyalı turist gelmiş olacak, bu yılın sonu itibariyle rakamlar onu gösteriyor. Halkların ilişkilerini güçlendirmek lazım. Bugün bunları konuştuk. Ticaret ve yatırımlarımız artıyor. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile her fırsatta bir araya geliyoruz. Daha 3 gün önce Brüksel'de bir araya geldik, 2 gün önce ise Milano'da. Bugün de buradayız" dedi.Litvanya'nın, bağımsızlığın 100'üncü yılını kutladığını ifade eden Çavuşoğlu, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Litvanya ile diplomatik ilişkilerin başladığına dikkat çekti. Litvanya'nın bağımsızlığının 100'üncü yılını gönülden kutladığını bildiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya arasında diplomatik ilişkiler başladıktan sonra Litvanya'yı her zaman bağımsız bir devlet olarak gördüklerini söyledi.Çavuşoğlu şöyle konuştu:"Çeyrek asır, 27 sene tekrar bağımsızlığını kazandırdıktan sonra ilişkilerimizi güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm dünyada girişimci ve insani bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Dünyaya barış getirmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Ama girişimci olduğumuz kadar, insanı olmamızda gerekiyor. Bugün dünyada ikili ilişkilerin gündemindeki konular dışında bir kaç konu var. İkili konuların yanında ise bölgesel konular var. Biz Türkiye olarak dış politikayı hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Fahri konsolosluklar bugün ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için önemli görevler yapıyorlar."Türkiye'de 6'ncı Litvanya konsolosluğunun Alanya'da açıldığının altını çizen Çavuşoğlu, "Dün onayını verdiğim Kapadokya Fahri Konsolosluk açılışını da inşallah dostum Linas ile beraber yaparız. Diplomaside her yerde Alanyalılar ve Antalyalılar var. Gelen insan sayısına baktığımızda, Alanya'nın dış politikaya önem verdiğini görebiliyoruz. Bugün resmen açılışını yaptığımız konsolosluk gelen tüm misafirlere hizmet edecektir. İki ülke arasındaki bağları güçlendirecektir. Yapılan temaslar ve çalışmalarla halklarımız arasındaki bağların güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ise Alanya'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemine değindi."2. Fahri Konsolosluğun açılması son derece önemli"Başkan Menderes Türel ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya, Antalya ve Türk bayrağının en şanlı şekilde dalgalanmasındaki katkıları için teşekkür etti. Başkan Türel, Litvanya'nın Antalya'da 2. fahri konsolosluğunu açmasının son derece önemli olduğunu belirterek Alanya'nın hem turizm ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörlerde ortaya koyduğu performansın iftihar vesilesi olduğunu söyledi. Antalya'ya gelen Litvanyalı 95 bin turistin neredeyse yarısına yakınının tatillerini Alanya'da geçirdiğine dikkat çeken Türel, "Litvanyalı misafirlerimiz tatillerini bu güzel ilçemizde geçiriyorlar ve biz de onları en mutlu şekilde ülkelerine göndermenin gururunu yaşıyoruz. Alanya ve Antalya arasındaki mesafenin 100 kilometrenin üzerinde olması hizmetlerin yerinde ulaşması açısından yerinde hizmeti öncelik haline getiriyor. İşte bu yüzden Antalya'daki fahri konsoloslukla birlikte Alanya'mızda da Litvanya'nın bir fahri konsolosluk açılışına vesile olması iki ülke arasındaki dostluğun da en güzel göstergesidir" dedi.Başkan Türel Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosu olan Alanya Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin'e görevinde başarılar diledi.Konuşmaların ardından Fahri Konsolos olan Mehmet Şahin'in Fahri konsolosluk beratı teslim edildi. - ANTALYA