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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz terör örgütlerine karşıyız. Milyonlarca Kürt, Türkiye'de...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz terör örgütlerine karşıyız. Milyonlarca Kürt, Türkiye'de gururla yaşıyor.

21.10.2019 09:52Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz terör örgütlerine karşıyız. Milyonlarca Kürt, Türkiye'de gururla yaşıyor. YPG kürleri temsil etmiyor. YPG, PYD bunlar eşittir Kürtler demek; Kürt kardeşlerimize yapılan bir hakarettir. Biz bu ülkeyi işgal etmiyoruz. Biz herkesten daha fazla toprak bütünlüğünü savunuyoruz. YPG aslında orada demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlıyor. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. DEAŞ'a karşı mücadele devam edecek. Kaç kez hedef olduk. Pek çok DEAŞ'lı bizim hapishanelerimizde bulunuyor" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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