06 Mart 2019, 17:52
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Yıllarca Müttefiklerimizden Almak İstedik ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Yıllarca Müttefiklerimizden Almak İstedik ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın." Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Kaynak: AA