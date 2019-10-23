Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Rusya ile varılan 10 maddelik mutabakatla ilgili harita üzerinden önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca, "Esed rejimi, Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok. Rejimle doğrudan bir temasımız yok." şeklinde konuştu.

"TERÖRİSTLER SINIRIN 30 KM ALTINA ÇEKİLECEK"

Amerika ile yapılan mutabakatta YPG' ye 120 saat verilirken, Rusya ile yapılan anlaşmada 150 saat verildi. Rusya ile yapılan mutabakatı ilk okuyan Çavuşoğlu, mutabakatla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "150 saatte YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde durum muhafaza edilecek" diye konuştu.

"KAMIŞLI'DA ORTAK DEVRİYE YOK"

"Türkiye 5 günde iki önemli güçle mutabakat sağladı. Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti kabul edildi." diyen Çavuşoğlu, "Türk ve Rus askerleri birlikte devriye yapacak. Rejimle karşılaşmamak için Kamışlı'da ortak devriye yok.

"BARIŞ PINARI DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Canlı yayında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, açıklamalarından satır başları şöyle;

Büyük bir oyunu bozduğumuz için kurulacak terör devletini engellediğimiz için bu tepkile gelmeye başladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini kabullenmiştir. Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Burada bu statüko şu anda muhafaza edilecektir siyasi bir çözüme kadar. YPG'li teröristler sınırın 30 kilometre altına gönderilecek.

YPG'YE 150 SAAT

Teröristler 150 saatte sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Kobani'den Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte ortak devriler 150 saatin sonunda başlayacak. Bir tek istisnası var Kamışlı şehri rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmememiz bakımından ortak devriye konusunda Kamışlı'yı hariç tuttuk. Bu bölgeden de YPG'lilerin çekilmeyeceği anlamına gelmez. : "Buralarda (Suriye'nin kuzeyi) nüfusun çoğunluğu Arap. Yönetimde Araplar olacak. Kürtler varsa onlar da yönetimde olacak."

"MÜNBİÇ VE TEL RIFAT'TA TERÖRİST OLMAYACAK"

Münbiç ve Tel Rıfat'tan da YPG'liler tamamen çıkarılacak. Bu harekat ve çalışmalar teröristlerin kurmak istediği terör devletinin önüne geçmiştir engellenmiştir. Göçmenlerin evlerine dönme konusunda önemli bir adım atılmış oluyor. Önemli olan bu teröristlerin çıkmasıydı. Güvenli bölgede yerel yönetimler oluşturulacak. Güvenli bölgede demografik mühendislikler sona ermiş olacak.

REJİM AÇIKLAMASI

(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu. Adana mutabakatı geçmişte PKK'ya karşı yapılmıştı. Bizim rejimle doğrudan bir temasımız yok istihbari temas olur.

Şu andaki rejimin Adana Mutabakatı'nı istese de uygulama kapasitesi yok otoritesi yok boşluklar var. Göçmenler kendini güvende hissediyorsa dönüyor.

"ÖNEMLİ OLAN..."

Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Üç Avrupa ülkesi ile bir araya gelme ihtimalimiz var. Sahada ve masada üzerimize düşeni yapacağız. Önemli olan burada iyi niyetin olması ve herkesin mutabakata bağlı kalması. Mutabakatla Rusya ile işbirliğimiz adeta taçlanmıştır.

''BU SÜREÇTE EN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYAN ÜLKE İSRAİL''

ABD'nin rolü ne olacak? ABD bizim bu bölgelerden çekiliyor ama Irak'ın batısına geçecekleri görülüyor. Bugüne kadar YPG'ye verdikleri silahların bir çoğunu Irak üzerinden getirdiler. Burada PKK/YPG terör örgütü kurmalarının amacı İran buralara gelmesin. Bunu İsrail istiyor. Bu süreçte en çok hayal kırıklığına uğrayan ülke İsrail. ABD bundan sonra Suriye'de bir siyasi çözüme bizim gibi katkı sağlasın. Trump tamamen çekileceklerini söylüyor ama bir grubun yoğun kampanya yürüttüğünü görüyoruz. Artık YPG/PKK ile istedikleri yakın işbirliğini sürdüremeyeceklerdir.

''SURİYE MİLLİ ORDUSU ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI''

Suriye Milli Ordusu eski adıyla Özgür Suriye Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır. Bu insanlar kendi topraklarına dönme mücadelesi veriyorlar. 70 civarında şehit var.

BARIŞ PINARI HAREKATI SÜRECEK Mİ?

Dün bazı tereddütler vardı. Hulusi Paşa sahadan aldığı bilgileri aktardı. ABD'den tamamen çektik mektubu geldi. Bilgilerin değerlendirmesiyle bu karar alındı. Buradan çekileceğimiz anlamına gelmez burada varız. Yerleşik statüko muhafaza edilecektir.