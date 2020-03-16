Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı.
16.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran , Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, İran, Politika
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