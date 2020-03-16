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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

16.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran , Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele konferans yöntemiyle görüşme yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin, İran, Irak ve İtalya Büyükelçi ve Başkonsoloslarıyla tele...

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Irak, İran, Politika

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