21 Mart 2019, 11:14
»»

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Etrafındaki Hidrokarbon Rezervleri)...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Etrafındaki Hidrokarbon Rezervleri)...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri) Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " (Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri) Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır." Türkiye, Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Politika
Kaynak: AA