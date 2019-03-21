Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Etrafındaki Hidrokarbon Rezervleri)...

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>: ' (<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dogu-akdeniz/' title='Doğu Akdeniz'>Doğu Akdeniz</a> ve <a class='keyword' href='/kibris/' title='Kıbrıs'>Kıbrıs</a> etrafındaki hidrokarbon rezervleri) <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır.'