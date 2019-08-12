Haberler» Dünya» Haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir." dedi.

12.08.2019 02:06 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin adımların kararlılıkla atılacağını söyledi.

Güvenli bölge konusunda gelinen son süreci değerlendiren Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur. Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
02:06   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusundan YPG ve PKK'yı temizleyeceğiz
02:06   Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma
02:06   Apple'dan iPhone'u hackleyebilene 1 milyon dolar ödül
02:06   Sanatçı ve siyasetçilerden KHK mağdurlarına bayram ve destek mesajı
22:45   Belarus'taki bu turnuvayı çamura en fazla yatan futbolcu kazanıyor
22:12   İsrail güvenlik güçlerinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere sert müdahale
19:27   Yemen'de ayrılıkçılar 'Aden'in kontrolünü ele geçirdi'