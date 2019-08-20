Haberler» Politika» Haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz.

20.08.2019 14:10 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, "İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Esasen İdlib Suriye'nin geleceği bakımından kritik bir konu, rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana süreci ve her an açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi güven arttırıcı adımlar önemli bir konu burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran, İdlib için atabileceğimiz adımları, konuları konuşurken bu tip saldırıların felakete yol açabileceğini ifade ediyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:02   Arınç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti
15:51   Bakan Çavuşoğlu: Rejimin ateşle oynamaması gerek
15:33   KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara'ya gidecek
15:30   Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması
15:25   CHP'li Saruhanlı Belediyesinden AK Parti'li personele 'mobbing' iddiası
15:21   Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması...
15:17   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "El Salvador Ankara'da büyük elçilik açmak istiyor.