Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez

Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"İDLİB'DEKİ KRİZ S-400'LERİ ETKİLEMEZ"

Suriye'deki İdlib krizi sonrası Rusya ile imzalanan S-400 anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'deki son durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.

"SURİYE SORUNU İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BOZMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

Türkiye'nin, herhangi bir ülkeyle tek bir anlaşmazlık yüzünden ilkelerini ve politikasını değiştirmeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye sorununun iki ülke arasındaki işbirliğini ve ilişkileri bozmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Bu yüzden birlikte çalışıyoruz" dedi.