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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İngiltere'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak.

17.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " İngiltere 'den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız için ilave 3 uçak daha ayarlandı ve o son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Güncel

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