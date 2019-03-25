Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus Vatandaşların Ülkemize Gelmesi, Pasaportsuz, Kimlikle...

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu/' title='Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu</a>: 'Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta <a class='keyword' href='/rusya/' title='Rusya'>Rusya</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sergey-lavrov/' title='Sergey Lavrov'>Sergey Lavrov</a>, <a class='keyword' href='/antalya/' title='Antalya'>Antalya</a>'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/moskova/' title='Moskova'>Moskova</a>'ya gideceğiz.'