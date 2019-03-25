25 Mart 2019, 12:36
»»

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus Vatandaşların Ülkemize Gelmesi, Pasaportsuz, Kimlikle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus Vatandaşların Ülkemize Gelmesi, Pasaportsuz, Kimlikle...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz." Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Kaynak: AA