Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde "Liderlerin buluşması öncesi konular" değerlendirildiğini aktardı.

Çavuşoğlu, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart başında bir görüşme yapacağını belirtmişti.

LAVROV, GAZETECİLERİN GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASINI İSTEDİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sputnik Türkiye ile ilgili durumunu çözüme kavuşturmalarını ve gazetecilerin güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.