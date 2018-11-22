Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Vize Serbestisi İçin 6 Kriter Kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı, şimdi 6'ya düştü. Bu kriterleri de tamamladıktan sonra vize serbestisine geçmiş olacağız." dedi.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün de Türkiye AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kere daha vurguladık. Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklama önemlidir. AB'nin özellikle kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini öneriyoruz.

18 MART MUTABAKATI HER İKİ TARAFIN YARARINA

Diğer taraftan 18 Mart mutabakatının tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB'nin 18 Mart Mutabakatı'nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor. Bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır.

PKK KARARI ÖNEMLİ

Terörle mücadele özellikle hem bizim hem de AB için önemlidir. Ülkemiz ve AB ülkeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. Her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olmamız iki tarafın yararınadır. AB'den somut destek beklemek en doğal hakkımızdır. En son PKK ile ilgili alınan karar önemlidir.

VİZE MUAFİYETİ

Gümrük birliğinin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Son zamanlarda AB tarafında İPA kesinti gördük. Bu kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz ama Avrupa Birliği imajını olumsuz etkiler. Vize muafiyeti konusunu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6'ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir an önce vize serbestisine de geçmiş olacağız.