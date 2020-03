Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, kadınların hayatın her safhasında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanmasının AB'ye üyelik sürecinde öncelik verilen alanlardan biri olduğunu belirtti.AB Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye 'nin, büyük dönüşüm geçirdiği AB sürecinde, kadınların erkeklerle eşit hak ve imkanlara sahip olmasına yönelik önemli mevzuat değişikliklerini hayata geçirdiğinin altı çizildi.Anayasada, kadın-erkek eşitliği ilkesinin güçlendirildiği, Türk Medeni Kanunu'nun yenilendiği ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının anayasal teminata kavuştuğuna yer verilen mesajda, TBMM'de "Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu"nun kurulduğu da hatırlatıldı.Kadının iş hayatında karşılaştığı engelleri ortadan kaldıracak ve ekonomik hayata katılımlarını arttıracak pek çok düzenlemenin de eş zamanlı hayata geçirildiği vurgulanan mesajda, kadına karşı şiddetle mücadelede, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"la önemli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.Mesajda, "Kadınların toplumsal hayatın her safhasında eşit ve adil şekilde temsilinin sağlanması, AB'ye üyelik sürecimizde çalışmalarımızın devam ettiği önemli öncelik alanlarımızdan biridir." denildi.AB Başkanlığında yöneticilerin yüzde 72'si kadınlardan oluşuyorTürkiye'nin, kadına yönelik şiddet alanında yasal çerçeve oluşturan ve uluslararası bağlayıcılığa sahip ilk düzenleme olan "Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi"nin hazırlanmasına önderlik ettiği ve "bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülke" olduğu anımsatılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:"Mevzuat değişikliklerinin uygulamaya tam olarak yansıtılması amacıyla, Türkiye-AB Mali İşbirliği kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesinden, sığınma evlerinin inşasına ve kız çocukların okula gitme oranlarının artırılmasına kadar geniş bir yelpazede kapsamlı projeler hayata geçirilmiştir. Eşitlik bilincini personel yapısına yansıtmış olan AB Başkanlığımızda çalışanlarımızın yüzde 52'si ve yöneticilerimizin ise yüzde 72'si kadındır. Kadınların, eşit haklarla toplumsal hayatın her alanında hak ettikleri yerleri almalarıyla dünyanın daha uzlaşmacı, müreffeh ve adil olacağı bilinciyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularla kutluyoruz."