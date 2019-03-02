Dışişleri Bakanlığı: ABD'den Aynı Yaklaşımı Pyd/ypg'ye Karşı da Göstermelerini Bekliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı
'nın, PKK
'nın terör örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğine dair kararıyla ilgili "Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.
Hami Aksoy, yazılı açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kararını değerlendirdi. Aksoy "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın 'Yabancı Terör Örgütleri' listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.
Selen YALAZ/ANKARA,
PKK, Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: DHA