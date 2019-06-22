Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Gülen hakkında kullandığı ifadeler darbe girişimini görmezden gelmek...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda Fethullah Gülen'den "Müslüman vaiz ve siyasi figür" olarak bahsedilmesine tepki gösterdi.

Aksoy, "Bu, hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir" dedi ve ekledi:

"Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri, ikiyüzlü bir yaklaşımdır."

Fethullah Gülen Ocak 2019 itibarıyla Türkiye 'de 19 ilde 45 davada yargılanıyor.

Gülen'e yöneltilen suçlar arasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen engellemeye teşebbüs", "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "dolandırıcılık" gibi suçlar bulunuyor.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, "251 vatandaşımızı katleden terör örgütü başının bu şekilde tanımlanması 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek ya da bu girişime destek vermek anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Aksoy, raporda yer verilen ABD'li pastör Andrew Brunson 'ın dini inançları nedeniyle değil, "terörizm bağlantısı" yüzünden tutuklandığını da ekledi:

"Yaptırım ve tehditle değil, yargı kararıyla cezasını çektikten sonra tahliye edilmiş ve ülkesine dönmüştür. Buna rağmen, Brunson davasının raporda geniş yer tutarak bir din hürriyeti ihlali gibi gösterilmeye devam edilmesi, ABD yönetiminin konuyu istismar etmeyi sürdürme ve ülkemizi haksız yere eleştirme çabasından başka bir şey değildir.

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, aynı raporun İsrail 'e yönelik bölümünde İsrail'in İslam'ın en kutsal mekanlarından olan Harem-i Şerif'e yönelik mütecaviz tutumuna tek bir eleştiri getirmezken, geçen yıl İsrail'in Gazze 'de onlarca sivili öldürmesi üzerine ülkemizde gösterilen tepkiyi 'Yahudi karşıtı söylem' olarak raporuna yansıtmaktan kaçınmaması ise raporun ciddiyetsizliğini gözler önüne sermektedir."

ABD'nin dün yayımladığı raporda Türkiye'de Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlara geniş yer veriliyor.

Raporda ayrıca Alevilerin haklarının ihlal edildiği, cemevlerine statü verilmediği, Protestanların da kiliselerinin statüsünün tanıması konusunda zorluk yaşadığı gibi Türkiye'ye yönelik çok sayıda eleştiri yer alıyor.