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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin seyahat uyarısı açıklamasına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin seyahat uyarısı açıklamasına tepki

07.09.2019 15:15 Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin seyahat uyarısı açıklamasına tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yayınladığı son seyahat uyarısında genel olarak güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şehirlere yönelik tespit ve değerlendirmelerinin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısında yer verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan yaklaşımlarım, Türk hükümetinin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacağının altı çizildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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