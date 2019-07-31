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Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Dışişleri Bakanlığı: "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanısıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde...

31.07.2019 19:55 Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Dışişleri Bakanlığı: "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanısıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan dördüncü proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 31 Temmuz 2019 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."
(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Astana, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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