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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısı kınandı.

18.08.2019 12:21 Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısı kınandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan vatandaşının hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.



Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: DHA

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