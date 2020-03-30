Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde, çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

30.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:25
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan 'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde, çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde 29 Mart Pazar günü düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırılarını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Afganistan, Helmand, Politika
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

21:15: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini... - Haberler 21:15: Çanakkale'de sahil boyu barikatlarla kapatıldı - Haberler 21:14: Avrupa Birliği Covid-19 tedbirlerini onayladı: Müdahale fonuna 37 milyar euro aktarılacak - Haberler 21:14: Erdoğan: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik - Haberler 21:14: Azerbaycan'da Covid-19 önlemi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler 21:05: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler