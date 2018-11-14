Dışişleri Bakanlığı: "Ahıska Türklerinin Geri Dönüş Sürecini Takip Ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı
, "Dokuz ülkede sayıları yarım milyona ulaşan Ahıska Türklerinin durumunu ve ana vatanları Ahıska'ya geri dönüş sürecini yakından takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
14 Kasım 1944 tarihinde 100 bine yakın Ahıska Türkü, ana vatanları Gürcistan
'ın Ahıska bölgesindeki yurtlarından koparılarak Sovyetler Birliği
'nin uzak bölgelerine sürülmüştü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, birçok Ahıska Türkü'nün sürgünün insanlık dışı şartlarında hayatını kaybettiği, hayatta kalanların da gönderildikleri yerlerde büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıkları anımsatılarak, "Bu elim hadisenin 74. yıl dönümünde Ahıska Türklerinin derin hüznünü içimizde hissediyor, sürgünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Dokuz ülkede sayıları yarım milyona ulaşan Ahıska Türklerinin durumunu ve ana vatanları Ahıska'ya geri dönüş sürecini yakından takip ediyoruz. Türkiye
, Ahıska Türklerinin haklı davalarına etkin şekilde destek vermeye devam edecektir" denildi. - ANKARA
Gürcistan,Dışişleri Bakanlığı
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:44