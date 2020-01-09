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Dışişleri Bakanlığı: "Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı...

Dışişleri Bakanlığı, 8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklamanın bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığını bildirdi.

09.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:38Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, 8 Ocak'ta Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklamanın bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır tarafından Doğu Akdeniz konusunda yapılan ortak açıklamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "8 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan, Fransa, GKRY ve Mısır ile İtalya Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Kahire'de düzenlenen toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik yapılan açıklama bütünüyle gerçek dışı tezlere dayanmaktadır. Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti ile imzaladığımız mutabakat muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur. Bu mutabakat muhtıraları, ülkemizi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz'de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşımaktadır. Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Politika

Kaynak: İHA

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