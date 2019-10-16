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Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da teröristlerin gösterilerini kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

16.10.2019 09:51Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da teröristlerin gösterilerini kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen hala devam ettiğine vurgu yapılarak şöyle denildi: "Türk toplumunun işyerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurtdışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir."

ANKARA,



Avrupa, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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