Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı: 'Barış Pınarı Harekâtımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle...

Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle...

Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz.

16.10.2019 08:43Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz. Türk toplumunun iş yerleri ve evlerine, camilerimize, temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz. İlgili ülkelerden, yurtdışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz. Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:28 Çocukları dağa kaçırmak isteyen 4 PKK'lı tutuklandı
10:23 Ombudsmana başvuran çocuk okulunun önüne yaya geçidi yaptırdı
10:28 İstanbul iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
10:27 Meriç Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı
10:27 Geleceğin iletişimcileri Piri Reis'te yetişiyor
10:27 Kırkağaç'a özgü 4 asırlık lezzet parmak ısırtıyor
10:26 Konut satış istatistikleri
16.10.2019 10:30:05