17.07.2019 15:52
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Dışişleri Bakanlığı: Başkonsolosluk görevlimiz, silahlı saldırıda şehit oldu

Dışişleri Bakanlığı: Başkonsolosluk görevlimiz, silahlı saldırıda şehit oldu

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu bir sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu bir sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
Erbil, Güncel

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