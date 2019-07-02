02.07.2019 12:05
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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından, "BM'nin PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında "Eylem Planı" imzalamasını şiddetle kınıyoruz. BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı , Birleşmiş Milletlerin (BM,) bir terör örgütüyle anlaşma yapmasının hiçbir şekilde izah edilemeyeceğini vurgulayarak, bu durumun aynı zamanda BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlali olduğuna dikkat çekti.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile BM'nin Cenevre Ofisi'nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir eylem planı imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz" denildi.

"BM'NİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE ANLAŞMA YAPMASI HİÇBİR ŞEKİLDE İZAH EDİLEMEZ"

Açıklamada, "Söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM'nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir. BM'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesi, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Ancak BM'nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki: Hiçbir şekilde izah edilemez

BM, terör örgütü YPG/PKK ile resmi törenle anlaşma imzaladıBM, terör örgütü YPG/PKK ile resmi törenle anlaşma imzaladı

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı , Politika , Güncel

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