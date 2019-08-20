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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

20.08.2019 17:57 Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Olayın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

ANKARA, -



Burkina, Güncel

Kaynak: DHA

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