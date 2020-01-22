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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

22.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:18Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Faso'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzey orta bölgesindeki Sanmatenga vilayetinde bir köyün pazar yerine yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Burkina, Politika

Kaynak: İHA

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22.01.2020 16:08:07