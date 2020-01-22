Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da pazar yerine düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzey orta bölgesindeki Sanmatenga Vilayeti'nde bir köyün pazar yerine yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.