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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

30.01.2020 20:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:49Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Faso'da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Soum vilayetine bağlı Silgadji köyüne yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.



Burkina, Güncel

Kaynak: DHA

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