Dışişleri Bakanlığı'dan Peru'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıpları dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıplarına ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Felaketlerde yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Peru halkıyla Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA