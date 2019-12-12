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Dışişleri Bakanlığı'dan 'yaptırım tasarısı' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen yaptırım yasası tasarısına ilişkin, "Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir" açıklamasında bulundu.

12.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:33Dışişleri Bakanlığı'dan 'yaptırım tasarısı' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen yaptırım yasası tasarısına ilişkin, "Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ve S-400 sistemi gerekçesiyle 'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde hangi nedenlerle kabul edildiğinin bilindiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayalkırıklığıdır. Son dönemde Kongre'nin her iki kanadında iç siyasi hesaplarla yürütülen ve Türkiye aleyhtarı malum çevrelerce de desteklenen girişimler, milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür. Bu girişimler, Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir. Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışılan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor. ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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