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Dışişleri Bakanlığı: "Depremde de Arnavutluk'un yanındayız"

Türkiye, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.

26.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:24Dışişleri Bakanlığı:
, 'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu afet sonucu yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Arnavutluk halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu felakette de Arnavutluk'un yanındadır." ifadeleri yer aldı.
Türkiye'den bir arama kurtarma ve sağlık ekibinin, askeri uçakla Tiran'a intikal edeceği vurgulanan açıklamada, "Arnavutluk Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır." denildi.
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedilmişti.
Depremde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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