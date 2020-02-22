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Dışişleri Bakanlığı, "Filistin toprakları Filistin halkınındır.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'n Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıklaması üzerine, "Filistin toprakları Filistin halkınındır.

22.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:20Dışişleri Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Başbakanı Netanyahu'n topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıklaması üzerine, "Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkede seçimlere sayılı günler kala, işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde yine çok sayıda ilave konut inşa edileceğini açıklamıştır.

Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan bu işgalci anlayışı bir kez daha şiddetle reddediyoruz.

Her seçim öncesinde Filistin halkının haklarını gaspetmeyi ve uluslararası hukuku ayaklar altına almayı adet edinen İsrail Yönetimi'nin bu alışkanlığını sürdürdüğü görülmektedir.

İsrail'in sözkonusu yasadışı adımları atarken ABD tarafından bir süre önce açıklanan sözde barış planından da cesaret aldığı açıktır.

Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremeyecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Filistin, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

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