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Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili olarak "Terör tehdidine karşı tedbir almak en temel hakkımızdır" dedi.

08.10.2019 01:06Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili olarak "Terör tehdidine karşı tedbir almak en temel hakkımızdır" dedi.

Bakanlık sözcüsü Aksoy, "Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır." diye konuştu. Bugüne kadar anılan tedbirleri başta ABD olmak üzere müttefiklerle birlikte ortaklaşa hayata geçirmek için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Aksoy, "Suriye'nin kuzeyinde teşkil edilecek bir güvenli bölge vasıtasıyla meşru güvenlik çıkarlarımızın korunması ve yerinden edilmiş yüzbinlerce Suriyelinin evlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin önünün açılması amacıyla yapıcı ve iyi niyetli çabalar yürüttük." dedi.
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Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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