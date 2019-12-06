Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

TÜRK VATANDAŞLARINA KRİTİK UYARI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da bulunan ve Fransa'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının ülkedeki olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini bu doğrultuda planlamaları uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Fransa'da dün meydana gelen geniş katılımlı grev ve protesto gösterileri nedeniyle ülkede başta şehir içi toplu taşıma, şehirler arası tren ve iç-dış hat uçak seferleri olmak üzere, muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesinti ve aksamalar yaşandığına dikkat çekildi.

Paris'te dün protesto gösterilerini takip etmekte olan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın, güvenlik güçlerinin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik şu uyarılara yer verildi:

"Fransa'da bulunan veya anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Fransa'ya yapmaları gereken seyahatlerde mevcut olumsuz koşulları dikkate almaları ve seyahatlerini buna göre düzenlemeleri, protesto gösterileri sırasında müteyakkız olmaları ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile basın-yayın kuruluşlarından düzenli şekilde takip etmeleri, Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa'daki başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye olunmaktadır."

Açıklamada, Fransa'da yaşayan veya Fransa'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 33 180 146335 ve 90312 292 29 29 numaralarından ulaşabileceği duyuruldu.

Bu olumsuzlukların, grev ve gösterilerin sürmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, "Güvenlik bakımından ise grevlere bağlı protesto gösterilerinde yaşanan toplumsal olaylar ve güvenlik güçlerinin orantısız müdahaleleri, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın müteyakkız olmasını gerekli kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

GÖSTERİLERİN SEBEBİ NE?

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.