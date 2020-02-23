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Dışişleri Bakanlığı: Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulması memnuniyet verici

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Güney Sudan'da hükümet ile muhalefetin anlaşmasıyla geçiş hükümetinin kurulmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

23.02.2020 01:23 | Son Güncelleme: 23.02.2020 01:23Dışişleri Bakanlığı: Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulması memnuniyet verici

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Güney Sudan'da hükümet ile muhalefetin anlaşmasıyla geçiş hükümetinin kurulmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan'da hükümet ile 'Güney Sudan'da Çatışmanın Çözümüne İlişkin Yeniden Canlandırılmış Anlaşma'nın tarafı muhalefetin uzlaşıya varmasının ve Ulusal Birlik Geçiş Hükümeti'nin bugün kurulmuş olmasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi. Açıklamada, "Geçiş hükümetinin ülkede kalıcı barışın tesisi ile Güney Sudan halkının hak ettiği huzur ve istikrara kavuşması için gereken adımları ivedilikle atacağını umuyoruz" denildi.



Güney Sudan, Hükümet, Politika

Kaynak: DHA

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