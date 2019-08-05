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Dışişleri Bakanlığı: "Hindistan'daki gelişmelerden endişe duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Anayasası'nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370'nci maddesinin ilga edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi.

05.08.2019 23:40 Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Anayasası'nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370'nci maddesinin ilga edilmesinden endişe duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, 'Keşmir' sorunu konusunda bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hindistan Anayasası'nın Jammu-Keşmir Eyaletine özerklik statüsü tanıyan 370'nci maddesinin 5 Ağustos 2019 tarihinde ilga edilmesinin mevcut gerilimi arttırmasından endişe duyuyoruz. Sorunun diyalogla ve ilgili BM kararları çerçevesinde, tüm Jammu-Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan'ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması en samimi dileğimizdir. Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)

Hindistan, Güncel

Kaynak: İHA

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