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Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı.

23.07.2019 16:04
Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını hedef alan Dışişleri Bakanlığı, "Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayrimeşru eylemlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Dünya, Güncel

Kaynak: AA

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