12 Kasım 2018, 21:37
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Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Bombalı Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'de bugün Gazne ve Uruzgan vilayetlerindeki güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA Kabil
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:37