Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı
, Kabil
'de bir anma töreni sırasında meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Afganistan
'ın başkenti Kabil'de bugün düzenlenen, üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu bir anma töreninde meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
Afganistan, Kabil, Güncel
Kaynak: İHA