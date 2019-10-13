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Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik terör saldırısını kınadı.

13.10.2019 21:01Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen terör eyleminde birçok polis memurunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Kenya halkına ve Kenya hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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