26 Kasım 2018, 11:30
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Dışişleri Bakanlığı: Kerç Boğazı'ndan Geçişlerin Engellenmemesi Gerektiğini Vurguluyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Kerç Boğazı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azak Denizi ve Kreç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin "Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azak Denizi ve Kreç Boğazı'nda Rusya ile  Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin " Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından Azak Denizi ve Kreç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Azak Denizi ve Kerç Boğazı'ndaki gelişmeler ile artan gerginliğin takip edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:  

"Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz." - Ankara Rusya Federasyonu,Karadeniz,Ukrayna,Dışişleri Bakanlığı
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:30