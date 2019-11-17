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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasına tepki göstererek, "KKTC'nin 36. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

17.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:34

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36'ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakılmasına tepki göstererek, "KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KKTC'nin 36. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz.

"YUNAN MAKAMLARININ DA SORUMLULUĞU BULUNUYOR"

Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret etmektedir. Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz.

Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreteri'nin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36'ncı yıl dönümünde Rum tarafında düzenlenen eylemlerde KKTC bayrağı yakılmıştı. Rumların bayrak yakma eylemine KKTC'den sert tepki gelirken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler'i devreye sokacağını açıklamıştı.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Dünya, Güncel


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