Haberler » Politika » Dışişleri Bakanlığı: 'Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar... - Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar...

Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, "Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" denildi.

17.12.2019 22:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:18Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, " 'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir. Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre'nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:16 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (2) - Haberler
23:10 Fransa'da genel grev sürüyor Polisten biber gazıyla müdahale - Haberler
23:09 Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı - Haberler
23:07 Define ararken jandarmaya yakalandılar - Haberler
23:05 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz Avrupa'dan bir ülkenin önderliğinde soruşturma... - Haberler
22:46 Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Haberler
22:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız - Haberler
21:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası "Gazetelerim emrinizdedir" dedi - Haberler
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Haberler
21:02 Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu - Haberler
17.12.2019 23:20:26