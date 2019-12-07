Haberler » Güncel » Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 28 gözaltı kararı - Haber

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 28 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i aktif görevde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

07.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:31Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 28 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i aktif görevde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Dışişleri Bakanlığı'nda 5'i hala aktif görevde olan şüphelilerin, ByLock yöntemini kullanarak, FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme ağında olduğu tespit edildi. Bazıları yurt dışında görev yapan bakanlık mensubu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5'i aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara, İstanbul ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 İzmir'de sis ve soba dumanı görüş mesafesini en aza indirdi - Haber
13:40 Kayseri'de yola çıkan ineğin sahibine trafik cezası yazıldı - Haber
13:39 "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programı - Detaylar - Haber
13:38 Tezgahında zehirli 'balon balığı' sergiledi - Haber
13:34 MÜSİAD Malatya'da 'Ticaret Hukuku ve Ahlak" konferansı - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
7.12.2019 13:41:09